Soumagne B claque Cornesse B en P4F : "Un manque de confiance de mes attaquants" (photos)

La suite de la première période se résume à une multitude d’occasions gâchées par les Cornésiens. Les essais de Léonard (7e), puis de Demal (18e), sont parfaitement détournés par le portier local Louis Makaire. Après vingt minutes, la domination de Cornesse B s’intensifie davantage, mais les diverses possibilités, dont une très sérieuse de Demal (encore lui), échouent à nouveau.

"On a bien fait circuler le ballon lors du premier acte, et on s’est montrés dangereux offensivement, analyse le T1 Cornésien Raph Van Acker. Actuellement, il y a un manque de confiance chez mes attaquants, on va travailler sur la finition dans les jours à venir".

Le manque de concrétisation des visiteurs se paie cash à la 37e, et c’est Alexis Ernst qui ouvre la marque pour les locaux contre le cours du jeu, à la suite d’une double erreur du gardien Héroufosse. Le score est de 1-0 à la pause.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent en début de seconde période, mais peu après l’heure de jeu, les locaux doublent la mise via Calabrese, sur une frappe, une nouvelle fois, mal négociée par le portier Héroufosse.

Les Soumagnards enfonceront encore un peu plus le clou à 20 minutes du terme grâce à un coup franc parfaitement botté par Gravante, et repris de la tête par Jemuovik.

3-0 score final, Serge Desmit, le coach de Soumagne B, était (logiquement) ravi de la tournure des événements au terme de la rencontre: "On a certes eu de la réussite aujourd’hui, mais on s’est montré très adroits en phase de conclusion, commente le T1. Pour la première fois de la saison, on a su garder le zéro derrière, c’est de bon augure pour la suite", conclut-il.

Soumagne B 3 – Cornesse B 0

Arbitre: M. Galkowski

Cartes jaunes: Calabrese, Frisschen, Ropet.

Buts: Ernst (1-0, 37e), Calabrese (2-0, 61e), Jemuovik (3-0, 69e).

SOUMAGNE B: Makaire, Jemuovik (94e Polizzi), B. Desmet, Alexis (61e Gravante), Roncaglio (98e Mossay), Ernst, Pravata, Voglaire, Pierre, Calabrese, Frisschen.

CORNESSE B: Héroufosse, Thissen, Gristina, Sastre, Deflandre, Lenz (45e Courdier), Bauwens, Ropet, Demal (80e Sintzen), Donnay (67e Halkin), Leonard.