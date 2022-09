Richelle fait souffrir Mormont en fin de partie

"La première période s’est résumée à des duels, c’était au niveau foot un peu dans la continuité de la semaine dernière. On peut être satisfait de la réaction et de la mentalité affichées par la suite. On peut être content d’être revenu au score, mais aussi regretter de ne pas avoir joué tout le match comme lors de la dernière demi-heure", analyse Cédric Lanckohr.

Est-ce le but de Jordan Michel qui a réveillé quelque peu les ardeurs des Richellois? Toujours est-il que pratiquement dans la foulée, Jonathan Malela sauve les siens face à Chaillou.

La dernière demi-heure sera complètement à l’avantage de Richelle. Et personne dans le clan mormontois ne criera au scandale quand les hommes de Benoît Waucomont arracheront l’égalisation à six minutes du terme.

Mormont 1 – Richelle 1

Arbitre: K. Alexis.

Cartes jaunes: Lambert, Dardenne, Lomma, Lo Monte, Crèvecœur, Michel, Simon, Diallo, Leroy, Rausin.

Buts: Michel (56e, 1-0), Boulton (84e, 1-1).

MORMONT: Malela; Crèvecœur, Lo Monte, A. Keysers; Lambert, Dardenne, Lomma, D. Keysers, Renard (90e, Amhauch), Marchal (46e, Michel); Amrous.

RICHELLE: Rausin; Servais (78e, Schyns), Simon, Pezzin, Leroy (46e, B. Halleux); Diallo, Schenk (65e, Romero), Boulton, Lanckohr, Custinne; Chaillou.