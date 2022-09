Première défaite pour Elsaute: "Nous n'avons pas l'équipe pour jouer le titre!"

À la pause, le tacticien hannutois Manu Christiaens remonte son triangle central et effectue un double changement. Ces modifications porteront directement leurs fruits. À la 48e, Formica réduit l’écart. Deux minutes plus tard, un centre de Henrot est dévié par l’Elsautois Kevin Fassin qui trompe Maxime François (2-2). Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps sera suffisant pour renverser le match. À l’heure de jeu, Amaury Geuns dégaine une puissante frappe pour donner l’avantage aux siens. À 2-3, le score ne bougera plus.

"Comme à chaque match, nous avons 20 minutes de flottement. Ici c’est le début de deuxième mi-temps qui se paie cash. On a perdu le fil pourtant nous avions mis un point d’attention sur ce score de 2-0 qui n’est pas facile à maîtriser", analyse Boris Dome, l’entraîneur d’Elsaute qui attendait une réaction de ses joueurs. "On n’a pas su se relever de ce coup pris sur la tête. Le groupe manque de leaders", peste-t-il.

«Je manque de tout»

En fin de match, Elsaute se créera toutefois quelques occasions avec des frappes de Maréchal, Ameur et Filali mais ces tentatives seront insuffisantes pour accrocher le partage. "C’était difficile mais on a joué notre va-tout offensivement. Dans l’ensemble du match, on mérite au moins un point", lâche Boris Dome qui a tiré les enseignements de cette première défaite de la saison. "Ce match nous remet les pieds sur terre. L’équipe est encore jeune et il faut apprendre de nos erreurs. Nous n’avons pas une équipe pour jouer le titre. Tout le monde nous pointe parmi les favoris mais je manque de tout", déclare-t-il.

Elsaute 2 - Hannut 3

Arbitre: M. Corbay

Cartes jaunes: G. Deville, Berrafato, Adrovic, Formica.

Buts: Lefort (1-0, 5e), Roggemans (2-0, 17e), Formica (2-1, 48e), Fassin (2-2, 52e), Geuns (2-3, 62e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, G.Deville (76e, Filali), Dohogne (76e, Ameur), Fassin, Dirix, B.Deville, Campo, Colson, Lefort (66e, Maréchal), Roggemans (66e, Corman).

HANNUT: Racz, Berrafatto (46e, Drèze), Geuns, Henrot (82e Missé Missé), Lo Presti (46e Pere), Spadaro, Cossalter, Adrovic, Cwynar, Pasteels, Formica (90e, Formica).