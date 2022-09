Buts: R. Lentz sur pen. (1-0, 20e), T. Busch (1-1, 28e), G. Pirlet (2-1, 70e), J. Dardenne (2-2, 72e), T. Busch (2-3, 90e).

Et de deux pour les Sterlains qui après avoir battu Oudler, la semaine dernière, ont de nouveau impressionné. "Réaliser un six sur six contre deux équipes du top, c’est magnifique", se réjouit le T1 de Ster B, Maxime Brant. Pour son confrère de Bullange, Raphaël Lognoul, "la victoire pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Mais on a vu un beau match avec l’avantage pour Ster de pouvoir compter des joueurs de la P1, comme Dardenne qui a un volume de jeu impressionnant."

Chevron 3 – Franchimont B 1

Buts: L. Counasse (1-0; 15e), F. Grégoire (2-0, 25e), P. Sternon (3-0, 40e), Mairo sur pen. (3-1, 80e).

Chevron a repris sa marche en avant après sa défaite à Bellevaux. "Dans l’ensemble, c’est mérité, reconnaît l’entraîneur franchimontois, Miguel Ruiz-Marin. On a dominé mais de façon stérile la 2e mi-temps."Une analyse que partage Ludovic Lejeune. "J’ai été impressionné par cette belle et jeune équipe de Franchimont B qui, sur sa 2e période aurait peut-être mérité le point. "Le coach de Chevron tenait aussi à saluer "l’excellent arbitrage du gars de Franchimont."

Spa B 5 – Jalhay B 1

Buts: G. Pottier (0-1, 20e), F. Haugustaine (1-1, 35e), Q. Moors (2-1, 50e), J. Heindrichs (3-1, 65e), E. Grandjean (4-1, 75e), J. Heindrichs (5-1, 80e).

Les Spadois de Maxime Chanson se reprennent bien après leur défaite de la semaine dernière à Heusy. "La victoire de Spa B est méritée, reconnaît le coach de Jalhay B, Serge Soriés. C’est physiquement qu’on a lâché. C’est dommage car on a un bon noyau, mais il nous manque forcément les automatismes vu qu’on s’entraîne peu."

Waimes-Faymonville 0 – Amblève B 5

Buts: D. Zeimers (0-1, 10e), M. Lemaire (0-2et 0-3, 25e et 35e), C. Lemaire (0-4, (75e), S. Lambertz (0-5, 80e).

Large victoire d’Amblève B lors d’un match "avec beaucoup de duels et d’intensité, analyse le T1 des visiteurs, Werner Zeimers. On a eu la chance de marquer sur notre première occasion mais on a continué à pousser. Le 0-5 est peut-être un peu forcé mais je suis content de mes joueurs et surtout de mes deux remplaçants qui ont inscrit les deux derniers buts."

Stavelot B 0 – Heusy B 0 (arrêté)

Un fait de match anodin a été à l’origine de l’arrêt du match à la 12e minute. "Mon gardien, Raoul Gélis, a été blessé lors d’un contact aérien, explique le coach de Heusy B, Jean-Claude Léonard. Son épaule a été déboîtée et on a dû attendre l’arrivée des pompiers. Cela a duré plus de 50 minutes, le temps imparti, et donc le match a été arrêté."Reste à voir ce que décidera le Comité provincial. On imagine que la rencontre sera à rejour.

Malmundaria B 2 – Bellevaux 1

Buts: P. Dierinck (0-1, 60e), F. Kocak (1-1, 72e), Q. Jacob (2-1, 88e).

Menée au score, la jeune équipe malmédienne est parvenue à prendre le dessus lors des vingt dernières minutes. "On leur a été supérieur en possession de balle mais on a manqué de précision dans les trente derniers mètres, analyse le T1 de Malmedy B, Servet Sumer. Je pensais que ça allait se finir par un nul mais Jacop a changé la donne avec une superbe frappe." Le coach de Bellevaux, Jonathan Binot, reconnaît la supériorité de Malmedy B. "C’est frustrant de perdre en fin de match mais leur victoire est méritée."

Oudler 5 – Lontzen B 0 (fft)

Lontzen a dû déclarer forfait par manque de joueurs. "j’ai eu plusieurs forfaits et deux cas covid de dernière minute. Je ne me voyais pas aller à Oudler avec 10 joueurs et sans gardien., explique Michaël Aussems, le T1 de Lontzen.