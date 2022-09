Buts: Liotta (1-0, 30e; 2-0, 46e; 3-0, 48e), Blondiaux (4-0, 77e), Lolos sur pen (5-0, 88e)

"J’ai retrouvé le Heusy du mois d’août", se réjouit le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Quand on est 20 à l’entraînement, on peut travailler et faire jouer la concurrence."

"On était bien en place et il y a eu match en première mi-temps. Malheureusement, on prend deux buts sur des pertes de balle et le troisième suite à un corner pour nous", regrette le coach adverse Grégory Degotte.

RCS Verviers 1 – Hautes Fagnes 1

Buts: Piette (0-1, 25e), Dongo (1-1, 70e)

"Après une mauvaise 1remi-temps, on a bien réagi mais on n’est pas assez tueur dans le rectangle adverse", estime le mentor verviétois Gabriel De Luca. "C’est un bon de notre part et une victoire n’aurait pas été volée. On s’est créé les meilleures occasions", explique le président des Hautes Fagnes Christophe Thunus.

Trois-Frontières 1 – Sart 0

But: Kudura (1-0, 27e)

"Quand ton équipe bat la meilleure équipe de la série, tu ne peux qu’être satisfait. Aujourd’hui, ça a bien tourné pour nous", se félicite le coach du FC3F Fabrice Burdziak.

"C’était un bon match de football, avec beaucoup d’engagement et des occasions de chaque côté. Le but tombe malheureusement sur une mauvaise relance de mon gardien", note l’entraîneur sartois Rudy Siebenbour.

Waimes Faymonville 1 – Amblève 5

Buts: Meessen (0-1, 25e), Zeimmes (0-2, 26e), Heukemes sur pen (0-3, 54e), Zeimmes (0-4, 64e), Demirkazan (1-4, 70e), Johanns (1-5, 90e)

"On est battu contre une bonne équipe d’Amblève", reconnaît le tacticien de Waimes Jean-Claude Sonnet. "On avait bien débuté la rencontre mais on prend le 1erbut sur un contre entaché d’un hors-jeu."

"Le score est un peu forcé mais on a été réaliste. On est dans notre lignée des dernières semaines et on ne va bouder notre plaisir", déclare le T1 amelois Robin Demarteau.

Weywertz 3 – Franchimont 1

Buts: Noblué sur pen (0-1, 6e), Tribea (1-1, 17e), Jacobs (2-1, 69e), Sow (3-1, 92e)

"On a vu nos limites actuelles et Weywertz mérite sa victoire. Pourtant, juste après le 2-1, on perd un face-à-face avec le gardien qui aurait pu tout changer", analyse le coach des 600 Olivier Laffineur.

"On a commencé notre marche en avant après le 0-1. Nous nous sommes alors créé beaucoup d’occasions et cette prestation est dans la lignée des deux dernières", avance le mentor de Weywertz Benjamin De Vuyst.

Trois-Ponts 2 – Recht 1

Buts: A. Dumez (1-0, 37e), M. Krings (1-1, 79e), Georis (2-1, 80e)

"Cette première victoire fait du bien", lâche d’entrée le technicien tripontain Grégory Rondeux. "Après dix minutes de flottement, on est allé les chercher haut et on a affiché un beau visage." "C’était un jour typiquement Recht où rien n’allait. Nous avons été dedans durant les dix premières minutes et nous aurions dû faire 0-1", commente l’entraîneur rechtois Jérôme Stark.

La Calamine B 1 – Stavelot 3

Buts: Belle (1-0, 42e), Boucha (1-1, 44e), Nemes (1-2, 64e), Kalac (1-3, 68e)

"Nous avons joué contre une équipe annoncée comme favori et nous n’avons rien à lui envier", estime le mentor calaminois Michel Damoiseau. "On a cinq minutes de flottement en 2emi-temps et on prend les deux buts." "Notre 1remi-temps est pour moi la meilleure depuis le début de saison. Nous avons eu la mainmise sur quasiment tout le match", se félicite son homologue Julien Godard.

Emmels 0 – Rocherath 2

Buts: Bongard (0-1, 10e), J. Ganser sur pen (0-2, 57e)

"Aujourd’hui, je ne suis pas déçu car on n’a tout simplement rien à revendiquer", glisse le T1 d’Emmels Ben Lousberg. "Je suis très satisfait car l’équipe a montré une belle réaction après le mauvais match de la semaine passée", dixit son homologue Stefan Bongard.

EN BREF

Renaud Collette est de retour

Surprise en lisant la composition de Welkenraedt. Ce n’était pas Kevin Wanson dans les buts mais bien Renaud Collette. D’après son entraîneur, il se remet à la disposition du club et redevient numéro 1.