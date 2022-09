De retour des vestiaires, c’est Herve qui prend le match à son compte. Après un centre tir d’Amory sur le dessus de la latte (48e), Closset trouve l’ouverture sur un coup franc qui transperce un amas de joueur et va se loger dans le petit filet (1-0). Deux minutes plus tard, Cloes sort de son rectangle, intervient de la main et est logiquement exclu. Loin d’être abattus, les Aubelois réagissent. Ils sont même proches de l’égalisation, mais ni Spits (57e), ni Bertrand (60e) ne cadrent leurs frappes. Ils sont malheureusement coupés dans leur élan par la tête victorieuse de De La Cruz (2-0). À partir de là, les Herviens contrôlent assez facilement la fin de la rencontre et tuent tout suspense par Closset à dix minutes du terme.

"Suis-je soulagé par ce succès? Oui et non", lâche le mentor hervien Ben Joly. "Oui parce qu’on a les trois points, qu’ils vont faire du bien, et que c’est peut-être le déclic attendu. Et non parce que ce n’est pas encore assez. J’estime qu’on doit donner beaucoup plus. Aubel B se retrouve à dix et ils peuvent faire 1-1. On ne travaillait plus et ce n’est pas normal. On va quand même retenir le positif, à savoir qu’on a gardé le zéro derrière et qu’on a marqué trois buts."

Du côté aubelois, la déception était très grande.

"En première période, nous étions bien en place et très solides. À part le piquet, ils n’ont rien", analyse le coach David Malta. "Le plan de la seconde période était de continuer à garder le zéro derrière. Malheureusement, on s’est fait prendre sur un bête coup franc concédé. Et sur ces phases, on connaît la qualité de Closset. Si je ne conteste pas l’exclusion, je trouve par contre que l’arbitre a influencé la rencontre sur certaines phases. Pour le reste, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont tout donné."

EN BREF

Gardien de Fortune

Suite à l’exclusion de Romain Cloes, c’est Guillaume Van Hoof qui a enfilé les gants. Il a livré une excellente prestation et a sorti plusieurs ballons chauds.

Herve 3 – Aubel B 0

Arbitre: M. Wassinck

Cartes jaunes: Hamdi; Malta, Van Hoof

Buts: Closset (1-0, 54e), De La Cruz (2-0, 65e), Closset (3-0, 82e)

HERVE: Simonis, Das, Limbourg (21eVervier), Douhard, Halleux, Marique, Amory (70eMorrier), Bressani, Hamdi (66eVerhust), Closset, De La Cruz

AUBEL B: Cloes, Van Hoof, Ernst, Malta, Pesser, Dumont (46eSpits), Lennertz (83eBeuken), Xhonneux, Bertrand (66eBeckers), Tricha, Diaferia (66eRubacka)