HENRI-CHAPELLE: Vronen 0, Perin 8, Viellevoye 6, Thélen 3, Henkens 0, Laboureur 4, Lahaye 13, Tandler 8, Delhaes A. 0, Remacle 26.

Début de match, Tandler - ancien joueur de l’Étoile - fut simplement écœurant de domination dans la raquette. Il a propulsé les siens vers (déjà) une troisième victoire.

"Nous avons toujours été devant et n’avons jamais été inquiétés par un retour éventuel de l’adversaire puisque nous avons compté jusqu’à 20 points d’avance", apprécie Fred Ledain. "Lahaye et surtout Remacle se chargeant de l’apport offensif, c’est un mur qui se dressait en défense devant l’Étoile. Tous mes gars sont à féliciter pour ce merveilleux début de saison. L’expérience et l’intelligence de Viellevoye, véritable cerveau de l’équipe, bonifient le reste du groupe."

Waremme B 82 - Dison-Andri. 55

Évolution du score: 10e: 16-21, 20e: 47-32 (31-11), 30e: 59-46 (12-14), 40e: 82-55 (23-9).

DISON-ANDRIMONT: Chikhaoui 9, Closset 2, Haot 2, Porignaux 0, Toussaint 3, Lodomez 6, Sayeh 0, Kpako 14, Petit C. 16, Buscicchio 2.

"C’est dans la défaite qu’on reconnaît un groupe, c’est dans la difficulté qu’on doit admettre nos erreurs et en tirer des enseignements et c’est dans le travail qu’on remet le train sur les rails", trace comme ligne de conduite Didier Franceschi qui enregistre un premier revers à Waremme B. Ses gars ont livré un bon premier quart-temps (16-21) avant d’oublier de défendre et de perdre en même temps toute discipline offensive. "Trop de joueurs veulent prendre le match à leur compte et cela engendre perte de balle sur perte de balle..."

RBC Welkenraedt 51 - Hannut 56

Évolution du score: 10e: 19-20, 20e: 32-34 (13-14), 30e: 45-41 (13-7), 40e: 51-56 (6-15).

RBC WELKENRAEDT: Mond 4, Van Wissen 8, Leemans 4, Fyon 8, Hensen 2, Delrez 12, Touette 7.

Welkenraedt court toujours après un premier succès cette saison…

"Après avoir mené une bonne partie du match, nous étions encore à +6 dans le dernier quart-temps, on craque dans les dernières minutes laissant échapper la victoire", regrette le coach Gino Fortuna privé de Delhez ce week-end.

RBC Alleur B 95 Casino Spa 76

Évolution du score: 10e: 31-18, 20e: 45-49 (14-31), 30e: 70-64 (25-15), 40e: 95-76 (25-12).

R CASINO SPA: Pluys 12, Piron 4, Muller 6, Rossinfosse 9, Huby 10, Hendrick 8, Cornet 0, Mathieu 16, Beauve 12.

"Face à une équipe très bien rodée offensivement et défensivement, de plus très adroite, nous avons fait jeu égal jusqu’à la mi-temps puis nous avons subi le match et craqué collectivement", pointe Michel Pluys qui était privé de Lamy. "A nous de nous remettre tous, si possible, au travail pendant la semaine."