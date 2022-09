"Malmedy a un peu perdu son foot en s’énervant sur l’arbitre", contre Melen (photos)

Signalons-le d’emblée, Malmundaria a possédé le ballon une grande majorité du match et largement dominé son adversaire. En tout cas pour ce qui concerne le jeu et la circulation du ballon. Toujours est-il, toutefois, que c’est Demelenne qui ouvrait la marque du plat du pied en fin de première période sur l’une des deux seules situations dangereuses melinoises de la mi-temps. Avant cela, les Dragons s’étaient vus refuser un but ainsi que l’une ou l’autre situations dangereuses sur des hors-jeu qu’ils contestaient souvent avec véhémence. "Je ne veux pas incriminer les arbitres mais sur certains hors-jeu, il y a quand même un souci" pestait le T1 malmédien Sélatine Deniz après la rencontre. "Je ne sais pas si c’est de la malhonnêteté ou de l’incompétence… Pareil pour les cartons, combien de fautes a-t-on laissé faire à Melen, qui cassait systématiquement le jeu, sans qu’il y ait de sanction?" À cette frustration s’ajoutait rapidement pour le technicien celle d’encaisser un second but sur un contre quelques minutes après la reprise. Melen avait ce qu’il voulait avec ce break et s’apprêtait à camper devant son rectangle pour le restant de la rencontre. Une tactique payante puisque les Malmédiens attaquaient sans relâche mais sans jamais trouver la faille pour inquiéter Piron. "Je pense que Malmedy a un peu perdu son foot en s’énervant sur l’arbitre" jugeait pour sa part le mentor melinois Alain Bettagno. "On ne leur a vraiment rien laissé derrière tout en étant très bons en reconversions. Par rapport à ce qu’on voulait faire, on a vraiment réalisé un match plein."