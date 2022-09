Face à des Unionistes récents vainqueurs de Malmö en Ligue Europa, les Pandas s’alignaient avec un onze inédit.

Outre la présence des quatre joueurs venus du PSG dans la liste initiale de Bernd Storck (Gassama, Alloh, Bitumazala, Innocent), l‘équipe proposée dimanche comportait plusieurs changements, comme le retour aux affaires de Gary Magnée, la titularisation de Teddy Alloh côté gauche, et la présence dès le coup d’envoi d’un Smail Prevljak qu’on nous disait pourtant diminué. N’Dri, Kral et Déom, pour ne citer qu’eux, n’étaient tout bonnement pas repris.

Réaction puis grosse erreur

Après sept petites minutes seulement, un long ballon et Adingra dépassaient un Davidson très mal inspiré. Si l’Australien d’Eupen espérait compter sur une position de hors-jeu, le VAR venait valider la superbe reprise en plein dans l’équerre de l’avant de l’Union (0-1).

Déjà dans les cordes après dix minutes à peine, l’Alliance avait le mérite de réagir rapidement. À la 17e, Rodriguez servait bien malgré lui Stef Peeters dans l’axe. La frappe du meneur de jeu eupenois était détournée par Anthony Moris en corner. Un coup de coin qui permettait à Nuhu de trouver Boris Lambert au premier poteau. La tête décroisée du Rochefortois, superbe, permettait aux Frontaliers d’égaliser (1-1).

Le deuxième acte s’avérait plus brouillon, malgré les essais de Peeters (46e) et Lynen (48e, superbe arrêt de Moser) dès la reprise.

Durant les 20 dernières minutes, les changements opérés à l’AS semblaient quelque peu déstabiliser l’édifice, et l’Union se montrait un brin plus dangereuse. C’est dans les arrêts de jeu que tout basculait. Le puissant Victor Boniface venait couper bras et jambes des Germanophones en plantant le 1-2 juste avant le coup de sifflet final, en devançant un Lennart Moser qui se trouait complètement dans la surface.

Troisième défaite de rang pour Eupen, qui se déplacera à Saint-Trond le 2 octobre prochain.

Eupen 1 – Union St-Gilloise 2

Arbitre: M. Laforge

Carte rouge: Wakaso (2e jaune, 90e+1)

Cartes jaunes: Jeggo; Van Der Heyden, Lynen.

Buts: Adringra (0-1, 10e), Lambert (1-1, 18e), Boniface (1-2, 90e+2).

EUPEN: Moser, Paeshuyse, Lambert, Davidson, Van Genechten, Magnée (72e Jeggo), Peeters, Wakaso, Alloh, Nuhu (72e Charles-Cook), Prevljak (72e Soumano).

UNION: Moris; Van der Heyden, Burgess, Syke; Lapoussin, Rodriguez (62e Puertas), François (62e Nilsson); Teuma, Lynen; Boniface, Adingra.