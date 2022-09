Évolution du score: 10e: 19-17, 20e: 46-30 (27-13), 30e: 65-47 (19-17), 40e: 89-67 (24-20).

BC VERVIERS: Lodomez 15, Wilkin M. 1, Akinbodu 11, Pirard 12, Roosen 12, Wilkin 9, Mahiat 9, Buscicchio 6, Delsemme 14.

C’est face à deux anciens (Stas et Grégoire) que les Verviétois s’alignaient pour la seconde semaine consécutive à domicile avec la ferme intention de décrocher un premier succès. Mission accomplie pour une équipe qui s’est montrée concentrée - tant en défense qu’en attaque cette fois - et soudée face à Andenne.

"Ce succès nous libérera tous psychologiquement, il va apaiser le groupe qui se mettait un peu la pression après nos deux premiers résultats", confie le coach Quentin Desert. "Et en plus, on y a mis la manière!"

Immédiatement bien emmené par un Delsemme excellent de bout en bout, le BC Verviers s’est créé le premier avantage (4e: 10-6) et évitait ainsi de plonger dans le doute. Malgré un momentum en faveur de l’adversaire - qui s’accrochait grâce à quelques rebonds offensifs - et la seconde faute du meneur local (7e: 10-14), les Verviétois conservaient les commandes grâce à une bonne entrée de Buscicchio (11e: 21-17). Andenne montrait très peu d’adresse à distance, Lodomez puis Delsemme convertissaient par contre deux bombes qui permettaient d’atteindre la barre des dix points d’avance (17e: 36-26). Andenne changeait de défense mais les locaux s’adaptaient bien à la zone qui leur était proposée et accentuaient encore leur viatique au repos (46-30). Complètement libérés, les Verviétois se faisaient plaisir par la suite avec un dunk de Mahiat. Et lorsqu’Andenne aurait pu amorcer un retour (60-47), Delsemme et Buscicchio tuaient déjà la rencontre à la demi-heure (65-47) en plantant 5 points dans les 20 dernières secondes du troisième acte. De quoi engendrer de la frustration dans les rangs visiteurs (2 fautes intentionnelles et 3 techniques au total), tout contraste avec des Verviétois à la fête pour ce premier succès.