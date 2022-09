Boris Lambert: «Ce point, on le méritait»

Auteur d’un superbe but qui ne rapporte finalement rien, l’Eupenois Boris Lambert avait du mal à digérer cette défaite sur le fil (1-2) face à l’Union. Mais il refusait de cibler Lennart Moser, auteur d’une énorme boulette qui amène le but décisif. "On a su contenir l’Union pendant tout le match, mais ce but en fin de partie est frustrant, car ce point, on le méritait. On avait bien travaillé pendant toute la semaine, on signait un bon match… C’est dur!"