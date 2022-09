Bizarrement, les Calaminois reculent et laissent Marloie entrer dans la rencontre. Les Luxembourgeois sont plus présents. Le numéro dix des Marlovanais frappe la barre transversale, mais Victor Letecheur a bien suivi et égalise d’une belle frappe (35e).

Ce sera tout pour cette première période. "Nous avons assisté à une belle bataille tactique dans cette première période", souligne le coach calaminois Alexandre Digregorio.

"Ils se sont adaptés à notre système, que j’ai changé en cours de première période. Nous ouvrons le score rapidement, mais cela nous a peut-être desservis. Nous avons eu les occasions pour faire le break. Nous avons ensuite reculé pour encaisser dans un moment faible."

Un nul «logique»

La seconde période recommence sur les mêmes bases que la fin de la première, la bataille tactique faisant rage. Les visiteurs sont les premiers à dégainer avec un véritable slalom géant du milieu de terrain marlovanais Julien Dessart dans la défense calaminoise, mais sa frappe est bien repoussée par le gardien Anthony Joris (54e). Les Germanophones s’offriront encore deux grosses possibilités via Mauclet et Bennane, mais le gardien visiteur Gwennael Jaa s’interpose à chaque fois (60e et 62e). Le score ne bougera plus et les Calaminois remportent un point. "Je râlerai toujours quand je ne gagne pas, mais je pense que sur l’ensemble le nul est logique. C’était vraiment un beau match de D3. J’ai apprécié le combat tactique avec mon homologue", conclut le tacticien calaminois Alexandre Digregorio.

La Calamine 1 – Marloie 1

Arbitre: M. Tanko.

Cartes jaunes: Remacle, Lufuankenda, Mauclet; Micha, Collard, Gaziaux.

Buts: Remacle (1-0, 3e), Letecheur (1-1, 35e)

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Gerrekens (46e Hubert), Hungs, Volont, Aritz (61e Islamovic), Remacle, Cornet, Lufuankenda (57e Bennane), Mauclet (84e Cviko), Bultot.

MARLOIE: Jaa, Collard, Martinet, Luka, Gaziaux, Mohimont (88e Talmas), Dessart, Dehon, Letecheur (65e Devresse), Mayanga, Jacquemart (78e Habette).