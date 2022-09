Xhoffraix enchaîne les gros matches et ira chez le leader, Jalhay, «pour un point»

La capacité d’une équipe à réagir après une défaite donne une réelle information sur la valeur de cette formation. Après avoir perdu face à Honsfeld, Jalhay est allé s’imposer "en leader"du côté de Spa. "Nous n’étions pas abattus et on a bien réagi en suivant notre schéma de jeu, explique Rocco Sutera, le coach jalhaytois. Tout se passe bien pour nous, je n’ai à me plaindre de rien. La mentalité est là et il y a du monde à l’entraînement. Face à Xhoffraix, ce sera une rencontre particulière pour Clément Mertens, qui y jouait la saison dernière, tout comme pour le Xhoffurlain Nicolas Wyaime, qui est un ancien Bleu et Blanc."