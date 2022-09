Le match à Ostende est une grande déception car nous n’avons pas été capables de nous créer assez d’occasions, ni d’afficher l’envie nécessaire pour gagner le match. L’équipe a besoin de croire en elle mais, évidemment, ça passe par des victoires. À vrai dire, les entraînements sont positifs, le travail aussi: tout le monde est en forme mais il faut être patient.

Le souci, c’est qu’Eupen va devoir prendre des points comme des gros morceaux, comme l’Union Saint-Gilloise qui vient au Kehrweg ce dimanche.

On doit toujours penser match par match. Là, on va affronter une très bonne équipe que j’apprécie beaucoup. Mais parfois, pour Eupen, devoir faire le jeu n’est pas un cadeau. Donc ici, qui sait. On verra…

Satisfait par le mercato estival d’Eupen?

À Ostende, notre recrue Wakaso a déjà montré que c’est un gagnant qui apporte son expérience et sa confiance. Globalement, nous sommes heureux avec notre mercato, d’autant qu’on sait que nous ne sommes pas seuls sur ce marché des transferts et que ce n’est jamais évident. Mais finalement, je crois qu’on dispose d’un bon mélange entre expérience et jeunes talents. Et puis nous avons majoritairement su conclure des transferts définitifs plutôt que des prêts. D’un point de vue économique, c’est bien mieux que dans un passé récent.

Entre prêts et transferts, l’AS Eupen compte actuellement quatre joueurs venus du Paris Saint-Germain. Preuve que les liens avec le PSG se renforcent comme certains l’espéraient depuis pas mal de temps déjà.

Nous avons une très bonne relation avec le PSG. Et c’est aussi un signe de confiance que de pouvoir accueillir de tels joueurs, avec l’objectif de leur faire franchir un cap. Tous ces joueurs (NDLR: Garissone Innocent, Nathan Bitumazala, Teddy Alloh, Djeidi Gassama) ont du talent, sont contents d’être là, ont une très bonne personnalité et une très bonne éducation.

Cela signifie que si cette saison l’expérience s’avère aussi concluante qu’avec Teddy Alloh la saison dernière (prêté par le PSG, le gaucher avait directement fait sa place à l’AS), d’autres Parisiens pourraient rejoindre Eupen?

Peut-être oui. Mais tout reste à faire. Teddy (Alloh) était un prêt réussi la saison dernière: il a joué et franchi un cap. Là, il a signé pour de bnn chez nous. Disons que ça a aidé à renforcer des liens qui étaient déjà très bons au fil des années entre les deux clubs. Ici, on passe à une étape supérieure. Et on croit vraiment en ces joueurs venus de Paris.

Cela fait une forte connexion en plus pour l’AS Eupen, qui, outre le PSG, bénéficie aussi du réseau australien de Tim Cahill (d’où l’arrivée de certains joueurs venus d’Océanie).

Oui, et c’est positif. Tim Cahill jouit d’un large réseau dans le monde du football et les liens via Aspire avec le PSG sont là. Combiner tout ça n’est pas un problème, que du contraire.

La Coupe du monde au Qatar arrive à grands pas. De nombreux observateurs se demandent ce qu’il adviendra de l’AS Eupen, propriété des Qataris d’Aspire, après ce mondial qatari. Qu’en est-il au niveau de la direction du club?

Au début de l’année et jusqu’au printemps, on se posait quelques questions car les choses n’étaient pas totalement claires sur le futur. Mais nous avons trouvé de bonnes options pour tout le monde et Aspire reste très impliqué à Eupen et compte continuer à nous aider. La vision est désormais claire pour le futur, même après la Coupe du monde.

Justement: il se murmure qu’Eupen pourrait à nouveau voir des joueurs qataris porter le maillot noir et blanc?

Oui, c’est possible… Disnos que c’est une option sérieuse pour l’après Coupe du monde.

Cela signifie qu’au Qatar, des joueurs comme Akram Afif, passés par Eupen, ont tiré du positif de cette expérience? Et donc, que la nouvelle génération qatarie pourrait suivre une trajectoire similaire, via Eupen?

Nous avions eu de bons résultats avec les joueurs qataris. Derrière, l’équipe nationale, où l’on comptait de nombreux éléments passés ici, a remporté la Coupe d’Asie. Tout ça et les bonnes relations avec Aspire nous permettent de continuer à travailler sereinement en vue du futur. Avec, peut-être oui, des joueurs Qataris à Eupen.