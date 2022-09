Passé finalement pas très loin d’un second succès la semaine passée à Profondeville malgré une manne d’absences, Ensival aborde avec optimisme le match de ce week-end face à St-Hubert (1 victoire/1 défaite). Tom Pitz - 23 points lors de la dernière sortie - sait que ses couleurs auraient pu afficher le sans-faute à ce stade de la compétition… "On passe à côté du 2 sur 2 car, quand nous avons mieux fait circuler la balle et augmenté notre agressivité défensive, nous n’avions rien à envier à l’adversaire", confie l’ailier ensivalois. "Malheureusement, nous comptions des absents qui auraient pu apporter une plus-value à l’équipe."

On espère donc que c’est partie remise pour ce qui est du second succès cette saison. "L’adversaire de ce dimanche est abordable si nous jouons avec les principes défensifs stricts et une bonne circulation de balle tout en contrôlant le rebond. De plus, nous jouons à domicile, je suis donc confiant sur l’issue de ce troisième match."

Sur le plan personnel, Tom Pitz fait le point sur sa préparation et son début de saison.

"Il y a eu de bonnes et de moins bonnes choses, mais au fur à mesure des semaines, je retrouve mon rythme et mes sensations. Je me sens d’attaque pour cette nouvelle saison, en espérant le retour des blessés et de notre capitaine, François Genet. Mon objectif est de confirmer ma première saison en senior l’année passée et apporter un plus à l’équipe. Je suis content de me challenger avec des joueurs plus expérimentés de TDM2 (N.D.L.R.: il est en double-affiliation avec Pepinster) pour pouvoir continuer à élever mon niveau de jeu. À 18 ans, j’ai encore une bonne marge de progression."

Si Ensival - Horris et Schoonbroodt de retour, Genet toujours out - parvenait à décrocher ce second succès espéré (en trois sorties), le début de compétition serait tout à fait satisfaisant et permettrait de voir la suite avec sérénité. "Nous sommes une équipe très jeune avec de bonnes capacités; ce qui devrait nous permettre de viser le maintien et de prendre ensuite tout ce qui est à prendre", conclut l’Ensivalois.