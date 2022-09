C’est notre dernier régional à n’être pas encore entré en lice au niveau du championnat, Pepinster fera ses grands débuts à Aarschoot ce samedi soir. Ce sera malheureusement très certainement sans Thomas Nyssen blessé lors du dernier match de préparation. On craint une fracture de fatigue mais un diagnostic plus précis doit être établi ce samedi. Décidément pas de chance pour l’intérieur de Pepinster qui avait déjà loupé la reprise l’année passée suite à une déchirure du tendon d’Achille et qui l’avait finalement écarté des parquets pour toute la saison 2021-2022…

"Et ce n’est pas tout", déplore Pascal Horrion, le coach pepin. "Halkin est touché au genou et Wintgens se remet doucement d’une entorse. Pas l’idéal pour une entrée en matière et d’autant plus triste que toute la préparation s’était très bien déroulée. On n’aura rien à perdre face au solide Aarschot."

Meilleur troisième des poules en Coupe de Belgique, Pepinster passe et affrontera Esneux au tour suivant.