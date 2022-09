Michel Schwontzen (Hombourg) avant Faimes : "Des matchs plus abordables que d'autres"

Hombourg a obtenu un bon point contre Ster-Francorchamps le week-end dernier mais a souffert dans le dernier quart d’heure. "On sait où ça a péché contre les Sterlains, dit le coach Michel Schwontzen. On en a parlé largement et on va essayer de régler les petits problèmes pour éviter de donner autant d’occasions à l’adversaire. En parler, c’est bien mais il faut savoir mettre en pratique ce qui a été discuté et ça, c’est une autre histoire."