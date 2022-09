La Calamine vise un 3e succès consécutif, samedi contre Marloie (D3B ACFF)

«Profiter de nos temps forts»

Avec sept points sur neuf, les Calaminois n’ont pas manqué leur début de saison, même si leur coach tient à préciser les choses à améliorer. "Nous devons profiter plus de nos temps forts et aussi apprendre à gérer et limiter la durée de nos temps faibles. Jusqu’à présent, cela ne nous a pas été préjudiciable, mais face à des équipes plus expérimentées, cela pourrait se payer cash."

Pour cette rencontre, l’ancien joueur de l’Antwerp avoue sans surprise qu’il a scouté cette équipe de Marloie. "Il y a de bons joueurs, mais je ne vais pas dire qui évidemment. Je me focalise surtout sur mon équipe. L’adversaire, ce n’est pas un ou deux joueurs. Ils sont onze, plus le banc. Nous devons nous concentrer sur nous-même et éviter les erreurs que nous avons pu commettre dans les premiers matchs", conclut-il.

La Calamine – Marloie (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Patris.

LA CALAMINE: Aritz, Benanne, Bultot, Cornet, Cviko, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Joiris, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Volont.

Absents: Hamoir (Erasmus), Kamalandua (blessé), Krhlanko (blessé), Lazzari, Legenvre, Meessen (P2), Roex (Erasmus), Rombach, Seewald (Erasmus), Van Melsen (repos suite maladie), Yildiz (travail).