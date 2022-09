L’Union Saint-Gilloise, qui vient de l’emporter 3-2 face à Malmö en Ligue Europa, restait avant ça sur une défaite 1-2 face à Genk en championnat. Autant dire que l’ex-Panda Lazare Amani et les siens comptent bien enchaîner face à Eupen.

Pourtant, les hommes de Bernd Storck sont dans l’obligation de réagir, eux qui viennent de signer un préoccupant 0/9 face à des concucurrents directs dans la lutte pour le maintien (Ostende, Courtrai, Westerlo).

Ce dimanche, l’AS sera probablement privé de Sibiry Keita et surtout de Smail Prevljak, pas encore débarrassé de ses pepins physique et qui n’a pas pu s’entraîner cette semaine. "On verra ce qu’on décide samedi après l’entraînement" dixit Storck. Et pourtant, même sans le Bosnien, il faudra trouver une façon de prendre quelque chose face aux Unionistes.

Après trois défaites de rang et avec l’arrivée de nouveaux renforts, on imagine que Bernd Storck modifiera son onze. Davidson, Van Genechten et d’autres ont déçu face à Ostende. Il est temps d’essayer autre chose...

Eupen – Union (Dim. 16h)

Arbitre: M. Laforge

EUPEN: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Alloh, Wakaso, Peeters, Magnée, Charles-Cook, Nuhu, Soumano.

Nurudeen, Innocent, Gassama, Déom, Kral, Davidson, Jeggo, Christie-Davies +?

À noter: Prevljak et S. Keita sont incertains. La liste des joueurs repris sera communiquée ce samedi, après la dernière séance. Pareil du côté de l’Union.