Elsaute, leader, redoute le buteur Kevin Cossalter : "Hannut, on dirait une équipe de D3"

Avec un joli bilan de quatre victoires et un partage en cinq matches, Elsaute entame la sixième journée en tête du championnat. "Nous sommes des compétiteurs. Il y a encore du travail mais nous sommes en progression", déclare Boris Dome en amont du match de ce dimanche contre Hannut, une solide formation qui découvre la P1. "Quand je regarde leur noyau, j’ai l’impression que c’est une équipe de D3. Hannut est un club avec des moyens financiers importants. Ils ont transféré des joueurs de nationale et disposent d’éléments comme Kevin Cossalter (NDLR: passé par Verviers et Faymonville chez nous) qui a inscrit plus de 60 buts en P2 la saison dernière (NDLR: 66 en comptant le tour final)", analyse le T1 elsautois qui ne s’attend pas à un match facile. "Il faudra prendre cette rencontre avec sérieux. Hannut est un adversaire coriace. Ils viennent de briser la série de Geer qui était sur un 12/12. Hannut fait partie des candidats pour le top cinq. Ce match sera un bon test pour se situer et voir si on est capable de se battre pour le top cinq final", annonce l’entraîneur.