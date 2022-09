Deniz (Malmedy) : « On a tendance à être bons avant de s’éteindre »

"Melen est une équipe qui a besoin de relever la tête et qui ne viendra certainement pas en victime consentante", prévient le coach des Dragons Sélatine Deniz. "Il va falloir réaliser un match plein pour l’emporter et c’est encore un peu ce qui nous manque en ce début de saison où on a tendance à être très bons sur des parties de rencontre avant de s’éteindre. Mais mes joueurs en sont conscients et c’est en amélioration. Début de saison, on performait sur 45 minutes. La semaine dernière à l’UCE, on est monté à 70 bonnes minutes. L’objectif contre Melen sera d’aller chercher les 90."

Des Mélinois revanchards

Sur leur route, les Malmédiens trouveront donc des Mélinois revanchards. "On sort d’un très mauvais match mais nous avons commencé à redresser la barre mardi en amical à Raeren-Eynatten où l’équipe a très bien travaillé", commente le T1 Alain Bettagno. "On doit être dans la continuité à Malmedy où je veux onze gars qui se battent les uns pour les autres et qui sont là pour prendre trois points." Des points dont ses hommes ont en effet urgemment besoin sous peine de, déjà, se retrouver dans une situation assez délicate.

Malmedy – Melen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Henrot.

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Simon, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Denis, Bucak, Custinne, R. Krings, Crosset, Vicqueray, Nijhof, Geelen

Absents: Ernens est en phase de reprise. Quentin Jacob et Kivrak iront en P4.

MELEN: Piron, Dumoulin, Leroy, Keita, Henke, Lonneux, Demelenne, Memeti, Yumusak, Rodriguez, Habrand, Mottoulle, Gonera, Dethier, Feretti.

Absents: Nsimbalusinga, Demoulin et Mololi sont blessés. Mascolo est en vacances.