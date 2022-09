"L’ambiance reste très bonne dans le groupe et il n’y aucune raison de paniquer", estime le capitaine Benoît Closset. "Je rappelle que nous avions aussi très mal commencé le dernier championnat (4 sur 18) et cela ne nous avait pas empêchés d’aller au tour final. On ne s’alarme pas et il faudrait enchaîner deux ou trois résultats positifs pour relancer la machine."

Avec deux buts inscrits pour douze reçus, on pourrait croire les Fromagers à la dérive dans une 2B qu’ils redécouvrent. Pourtant, l’expérimenté buteur voit quand même du positif dans cette entame de championnat.

"Je ne sais pas vraiment expliquer ces mauvais résultats car, à part en seconde mi-temps contre Tilff, je ne trouve qu’on était si mauvais que ça. La cause se situe peut-être dans le fait qu’on ne marque pas. On se crée beaucoup d’occasions mais on ne concrétise pas. Et moi le premier. Cinq matches sans marquer, c’est frustrant. Ça m’est rarement arrivé et là aussi c’est difficile à expliquer. Ce n’est pas le fait d’avoir légèrement reculé dans le jeu car j’y trouve plus de liberté et me crée même davantage d’occasions. J’ai de bonnes sensations sauf devant le but. Je reste confiant et je sais que ça va finir par rentrer."

Du côté aubelois (11e, 4 points), on espère bien sûr que le buteur hervien ne retrouve pas ses sensations ce dimanche. Une victoire permettrait aussi aux hommes de David Malta de sortir de la zone dangereuse.

"Herve va finir par prendre des points et lancer sa saison. Espérons que ce ne soit pas contre nous", avance-t-il. "Ce match est un derby et comme eux, on espère bien entendu prendre quelque chose."

Herve – Aubel B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Wassink.

Absents à Herve: Smets (suspendu), Beco (blessé), Morrier (incertain), Bastin, Lejeune et Lebeau (vacances)

Absents à Aubel B: Baumans (suspendu), Nols et Dejalle (blessés)