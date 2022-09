Aubel, qui va à Ster-Francorchamps, « va lutter pour ne pas descendre »

À Ster, Aubel sera d’abord en quête d’une clean sheet. "Ce qu’on n’a pas encore réussi à obtenir cette saison, poursuit Tony. Je vais avoir le même discours que la saison dernière: garder le zéro derrière puis essayer de débloquer la situation devant. Il faudra être concret contre cette belle équipe de Ster qui n’a encaissé qu’un but en cinq matches. Ça en dit long sur la solidarité qui règne dans cette équipe. Nous devrons sortir une perf."

Victoire 1-5 à Herve

Côté sterlain, après avoir eu du mal à trouver la cible à Hombourg (1-1) malgré de nombreuses occasions, on a empilé les buts mardi à Herve: victoire 1-5 en amical. "J’en ai profité pour faire tourner mon noyau, explique le T1 sterlain Vincent Heins. Du onze de départ à Hombourg, seuls trois joueurs étaient dans l’équipe au coup d’envoi à Herve. C’est toujours bon pour la confiance de marquer des buts. À Hombourg, on a été maladroit et on a manqué d’un brin de chance, mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Il n’y a cependant rien de dramatique."

Dimanche, Vincent Heins s’attend à une solide opposition. "Il fallait bien que cette équipe prenne ses premiers points un jour et d’un côté, pour nous, c’est bien qu’elle l’ait fait la semaine dernière. Aubel reste une équipe solide, avec un bon entraîneur à sa tête, et n’est jamais facile à jouer", prévient celui qui habite à un jet de pierre du terrain… aubelois.

Ster-Francorchamps – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Fickers

STER – FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen; Lambrechts, Joao, Chandelle, Hermant, Thelen, Delhez, Scheffer, Crisigiovanni, Domken, Gilis, Boreio, Raskin, Restiglian.

Absents: Wangermez (blessé), Calisgan (convalescent), Dewez, Dardenne (choix).

AUBEL: Le noyau sera déterminé après l’entraînement de samedi matin.

Absents: Hansen, Kerff (blessés), Temsamani (suspendu).