Team GSI Verviers avec son "armada" pour "tenter d’étouffer le BF Dinant"

Ce vendredi à 20h10, les troupes d’Anthony Rox joueront au BF Dinant. "La seule équipe qui nous a battus les deux fois la saison dernière en D3. On sait que ce sera compliqué, car ils n’ont pas été champions pour rien la saison dernière, mais c’est clairement un match qui nous tient à cœur" prévient le joueur-entraîneur. "On y sera au complet, on y va avec notre armada ou du moins avec l’un des meilleurs noyaux possibles. On compte effectuer un gros pressing et tenter des les étouffer, histoire de glaner, peut-être, notre premier succès."