À commencer par celui en Prestige, la catégorie reine. Certes, Romain Kaivers possède une belle avance, mais Kevin Viellevoye, notre multiple champion de Belgique qui aura l’avantage de rouler dans son jardin, n’a pas dit son dernier mot. Il veut y croire jusqu’au bout, d’autant que pour ce dernier rendez-vous de la saison, trois manches et une super finale figurent au menu des pilotes, soit quatre-vingt-sept points à encore distribuer. Malgré un retard de trente-trois unités, le pilote hervien ne lâchera rien. Cette finale du championnat national se fera toutefois sans Nils Vandeberg, contraint au repos forcé suite à une blessure aux ligaments du genou il y a quelques semaines. Par contre, Romain Requier et Kevin Meyan devrait être de la fête, tout comme le jeune Mallory Coussaert. Enfant du pays de Herve, lui aussi, il dispute seulement sa deuxième saison en supermoto et est toujours en lutte pour une place dans le top 5 en Nationaux. De quoi le motiver un peu plus devant ses supporters. Ce ne seront pas les seules catégories au programme, puisqu’on pourra également voir à l’œuvre sur le spectaculaire circuit de 2800 mètres des quads et du mobcross. Une raison de plus pour rejoindre Battice, d’autant que l’entrée sera gratuite les deux jours.

Le programme

Samedi 17 septembre

9h30-11h45: essais libres

11h50-14h: qualifications

14h05-17h30: premières manches

Dimanche 18 septembre

8h30-8h50: course Mobcross

8h55-9h20: course Débutants

9h25-9h50: course Origines/Seniors/Nationaux

9h55-10h20: course Nationaux BeNeCup

10h25-10h50: course Euro-Nationaux/Prestiges

10h55-11h20: course Quads

11h25-11h40: course Juniors 65cc/85cc

12h50-13h10: course Mobcross

13h15-13h40: course Débutants

13h45-14h10: course Origines/Seniors/Nationaux

14h15-14h40: course Nationaux BeNeCup

14h45-15h10: course Euro-Nationaux/Prestiges

15h40-16h: course Juniors 65cc/85cc

16h05-16h25: course Mobcross

16h30-16h55: course Quads

17h-17h30: super finale.