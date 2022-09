Pingouin et Dolhain renforcés, Theux et Ozanam en recul pour la saison 2022-2023

Dans la vallée, c’est Dolhain qui sourit. Les copains Ernest Jerôme (C2, en provenance de Theux) et Didier Nyssen (C4, de Vervia) se retrouvent et aideront le club qui présente l’échelle parfaite avec une équipe présente à chaque étage de la P2 à la P6. Par le principe des vases communicants, d’autres clubs ont perdu dans les mouvements de l’été. Boris Boudron, responsable interclubs pour Theux, ne peut que constater les dégâts: "La première équipe avait terminé 10e et descendante. L’équipe a été par la suite repêchée mais après la période de transferts. Nos joueurs avaient anticipé et sont partis avant qu’on reçoive officiellement la nouvelle qu’on se maintenait. C’est le cas de Boury (B6) qui retrouve Welkenraedt et la Wallonie-Bruxelles, de Jerôme qui va à Dolhain, de Hansenne (C2) qui rejoint sa fille à Minerois, de Bouhon qui déménage à Namur et va jouer pour Vedrin et enfin de Schmitz (C2) qui a choisi Dolembreux. Dans l’autre sens, nous enregistrons l’arrivée de Cédric Bertrand (C4) de Spa. En conséquence de nos effectifs, nous avons renoncé à la P1 et alignerons une équipe en P3."

Du côté d’ Ozanam, c’est le même constat. Les départs n’ont pas été compensés et, raisonnablement, le club a décidé de scratcher la première équipe. Ozanam alignera dorénavant une P3, une P4 et une P5.