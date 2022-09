"On sait qu'ils sont chauds", "Un derby ça se gagne": TH Logistic Dison - SJS Aubel c'est ce vendredi !

Point commun entre Disonais et Aubelois: ils ont tous deux affronté le BAT 81 Tintigny et perdu contre les Luxembourgeois. Pour le TH Logistic Dison, c’était lors de la première journée (7-3). Pour SJS Aubel, c’était vendredi dernier (défaite 2-4, avec des buts de Martin Schwontzen et Fabrizio Santangelo).

"Il y avait pas mal d’absences et nous avons dû rappeler notre vétéran Samuel Hardy qui venait de jouer avec la P4. Heureusement que nos transferts étaient présents!" détaille Antoine Baltus pour des Aubelois conscients que Dison les attend de pied ferme. "On a vu qu’ils étaient entraînés alors qu’ils étaient bye… Ce ne sera pas un match facile, qui plus est dans une bulle de Gérardchamps où l’ambiance est toujours chaude. Côté points, nous sommes dans les cordes donc il faut réagir. Mais avec les multiples absences, on espère surtout pouvoir aller là-bas avec un “sept” compétitif…"