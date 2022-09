L’équipe du Verviétois Vincent Vosse s’impose au Japon

L’équipe WRT chère à Vincent Vosse n’a pas manqué son rendez-vous au Japon à l’occasion des 6 Heures de Fuji, 5eet avant dernière manche du championnat du monde d’endurance. Compétitives depuis le début du week-end, les deux Oreca 07 Gibson de l’équipe belge prenaient les troisième et quatrième places des essais qualificatifs. En course, Sean Gelael, équipier de notre compatriote Dries Vanthoor et de Robin Frijns, prenait un excellent départ pour s’installer immédiatement en tête et ne plus quitter l’une des trois premières places jusqu’à l’arrivée que la numéro 31 franchissait en tête de la catégorie LMP2 tout en prenant la cinquième place au classement général. Quant au second équipage composé de Rui Andrade, Ferdinand Habsburg et Norman Nato, il échouait à une demi-seconde seulement du podium après 360 minutes de course. Avec cet accessit, le trio WRT reste toujours en liste pour le titre mondial.