Le Hervien Nicolas Schyns sur le podium à Brunssum

La donne a clairement changé ces dernières années. Essoufflement du mouvement "routes"et Covid (2 années sans course avec 2020 et 2021) sont passés par là. Spécialement à Brunssum (75 euros pour le vainqueur-)..

Ce week-end, on a ainsi eu droit à deux Liégeois sur le podium. Vainqueur Lucas Da Silva (RFCL) en 29.23 devant Nicolas Schyns (Seraing) en 29.24. De bons chronos pour nos athlètes ayant dû évoluer sur un parcours différent du parcours originel. Soit deux boucles de cinq kilomètres avec des parties en côte et, surtout, avec beaucoup plus de changements de direction.

"Nous terminons au sprint Nicolas et moi", explique Da Silva, qui vit décidement une belle année (deux records personnels améliorés sur 5000 et 10000, une sélection pour la Coupe d’Europe sur 10000 mètres, un titre de champion LBFA de cross et une médaille d’argent sur les championnats de Belgique du 10 km routes). "Quelque 600 mètres au coude à coude. Jusque-là, Thadée Adam et lui avaient beaucoup mené. Moi, avec peu d’entraînement ces dernières semaines, je n’osais pas trop passer devant. Cette victoire m’a surpris…"

L’athlète du RFCL aurait souhaité plus d’opposition, comme en 2019, où une cinquantaine d’athlètes avaient couru en moins de 30 minutes et que la victoire s’était jouée en 27’56. "Dans ce scénario, j’aurais pu profiter d’un groupe pour peut-être m’amener sous les 29 minutes, que je visais, reprend-il. Tant pis. Ceci est tout de même un record personnel. J’espère maintenant que ce sera un bon entraînement en vue du semi de Remich (la route du vin, Luxembourg), où je serai présent dans deux semaines, avant de reprendre le chemin des entraînements pour les cross avec comme objectif une qualification pour les championnats d’Europe chez les seniors."

Pour ce qui est de Nicolas Schyns, grosse satisfaction également avec un nouveau record personnel (29: 24 contre 29: 34 à… Brunssum en 2019). "Je m’alignerai peut-être également sur semi, mais si c’est le cas, ce devrait être à Nivelles la semaine prochaine", nous a expliqué l’athlète de Seraing.