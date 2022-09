Après le 3-3 contre Saint-Jean-Sart Aubel, nouveau partage pour le Cosmos Stavelot en déplacement au MF Etalle: 6-6. Les doublés de Custinne, Schmitz et Monville n’ont pas suffi à l’emporter. Pourtant, les Stavelotains menaient 1-3 en première partie de match, avant qu’Etalle ne renverse la vapeur et ne passe devant. "Finalement, on sauve un bon point" résume Jean Roufosse, président du Cosmos Stavelot.