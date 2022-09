Non. J’avais déjà marqué quatre buts une fois, lors de ma première année à Sart (Lierneux), la saison de notre titre en P2C où j’avais fini meilleur buteur avec 20 buts. Cette année-là, j’avais réussi à scorer contre toutes les équipes de la série, sauf Gouvy et Melreux. Je suis encore resté deux autres années dans le club sartois en P1, avant de retourner dans mon club formateur de Trois-Ponts. J’avais envie d’aider le club à être champion en P3 liégeoise. Nous y sommes arrivés et j’y ai inscrit 25 goals sur la saison. J’ai également passé un an à Malmedy (Promotion en 2008-2009), mais sans jouer, puis un an à Ster-Francorchamps avec un titre en P2, trois saisons à Sart (Lierneux) et donc le reste à Trois-Ponts. J’ai pratiquement toujours joué comme ailier gauche, mais ayant un peu moins de vitesse qu’avant, je suis maintenant plus à l’aise en tant que n° 9.

On vous voyait ranger les crampons et vous avez finalement décidé de venir à Halthier. Pourquoi ce choix?

Oui, je pensais arrêter, car les entraînements me pèsent durant la semaine. Après une journée de boulot, devoir ressortir pour aller m’entraîner par tous les temps me pesait et je comptais me mettre un peu plus au tennis. Et surtout, je voulais arrêter sur un titre avec mon club formateur: Trois-Ponts. On devait fêter ça avec un dernier match à domicile face à Rechain B, mais ils ne se sont pas déplacés. Finir de la sorte me donnait un goût de trop peu, mais je l’avais accepté. Et puis Halthier est venu et c’est une équipe qui a pour objectif le Top 5, au contraire de Trois-Ponts qui va jouer pour le maintien en P2 liégeoise… Et puis je connais déjà 90% de l’équipe, car j’habite à cinq minutes du terrain A, donc je me suis dit: pourquoi pas…

Halthier sort d’une saison difficile. Avez-vous senti les difficultés vécues dans le club l’an dernier?

L’année dernière a été difficile, mais un nouveau coach est arrivé et quelques bons transferts aussi. On apprend encore à se connaître sur le terrain, mais on sent qu’il y a quelque chose de bien à faire cette année. Le noyau n’est pas très grand, mais il est de qualité.

Quelles sont les qualités de Halthier cette année?

Sa plus grande qualité, c’est qu’on est justement une bande de potes avant tout! Et c’est comme ça que l’on est devenu champion à Sart et à Trois-Ponts. On sent qu’on se battra les uns pour les autres. Notre plus grande force est le collectif.