Remontada "celte" des Aubelois, HDKP Team Herve s'écroule, Essalem Verviers en effectif réduit

"Sans Romain Longaretti dans les buts, ça aurait pu être 5-1 en première mi-temps" analyse Anthony Niro. "Notre gardien nous garde dans le match puis on mène 1-3 en début de 2epériode." Et puis HDKP craque et les Ansois déroulent (6-3). "C’est mérité. Je pense que TDM Ans va jouer le top 3! On se rend mieux compte du niveau et de la différence en P1."

Enfin, E ssalem Verviers continue son apprentissage de l’élite provinciale. Nouvelle défaite 3-1 (but de Faycal Rbib), cette fois à Umeuble Neupré, pour les protégés du coach Zafer Bahadir. "En face, c’était très costaud, avec beaucoup plus d’expérience que nous" résume l’entraîneur verviétois. "Mais heureusement pour nous: Sébastien Zucca est venu nous dépanner en tant que gardien et il a su limiter la casse." Essalem connaît, lui aussi, des soucis d’effectif. "Il y avait quatre absents pour aller à Neupré et, ce vendredi pour recevoir Liverpool Waremme (20h, Gérardchamps), nous ne serons que cinq. Il faudra faire avec…" À noter que Josué Bunga sera absent deux semaines. Yassin Bahadir sera quant à lui out pour au moins un mois.