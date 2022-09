Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de l’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

-

Derrière

Le portier Jonathan Leruth (Battice B, P4F) intègre le "onze"de base pour défendre les cages de l’équipe. Alors qu’il avait mis le foot entre parenthèses pendant 5 ans, le voilà de retour au premier plan.

Devant lui, la défense se compose d’abord de Quentin Chandelle (Ster-Francorchamps, P1): il a pu jouer à sa place habituelle "grâce"à la blessure de Pierre Wangermez lors de l’échauffement. Avec à la clé un match sobre et un assist qui ramènent un point.

À ses côtés, Johnny Hendrick (Stembert, P4F). Le défenseur stembertois s’est montré impérial tout au long de la rencontre face à Cornesse B (0-0).

Tom Douhard (Herve, P2B) a été l’auteur d’une belle prestation à Oupeye, inscrivant en plus l’unique but des siens synonyme de partage.

Pour terminer ce quatre arrière, Anthony Niro (Aubel, P1) : il a tenu la baraque face à Sprimont B, permettant aux Siropiers de débloquer leur compteur.

Milieu

Le déroutant Gauthier Kambembo (Andrimont, P3C) a mis deux buts contre l’Entente Pepine et a un pied dans plusieurs autres.

Antoine Lonneux (Rechain, P2B) a encore été très bon avec un but à la clé dans le partage entre Rechain et Trooz.

De retour à un haut niveau après deux ans d’absence, Olivier Castela (Dison, D2 ACFF) a bien mérité sa place sur le terrain.

Aussi au milieu, Aristote Lufuankenda (La Calamine, D3B ACFF) a été très remuant sur son flanc, démontrant toute sa puissance et sa vitesse face à Libramont.

Attaque

Johan Troch (Stavelot, P2C) a trouvé le chemin des filets. Cette fois avec un doublé face à Heusy, lors d’un 5-0 bien tassé.

À ces côtés, Fabio Rosciglione (Lambermont, P3D) a également été l’auteur de deux buts, contre Baelen.

Sur le banc, mais…

Brandon Deville (Elsaute, P1) , Adrien Crosset (Malmedy, P1) , Ismail Aksu (Emmels, P2C) , William Allarassem (Sprimont B, P1) et Gligo Ajman (Stavelot B, P4G) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

"Ouf": dimanche, Tony Niro et Aubel (P1) ont enfin empoché trois points dans ce championnat, devant Sprimont B. De quoi lancer réellement leur saison, qui semblait mal embarquée?