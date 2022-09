Si les Sang et Marine du RFCL l’ont emporté 1-4 à Aywaille, l’EJ Fléron a remporté un duel serré du côté de l’ Espoir Minerois. Les Thimistériennes du coach Stefano Sénis, qui comptent trois points en trois matches joués, se sont inclinées 2-3, malgré les buts de Manon Fraipont et Florianne Chene. "L’adversaire a largement dominé la 1remi-temps mais à 0-3, nous n’avons pas abdiqué et pour peu, nous aurions pu égaliser"détaille l’entraîneur Sénis. "Le succès de Fléron est mérité mais un partage n’aurait pas été volé."

À Aubel, où l’on compte un match de plus que tout le monde pour l’instant (5), on n’a pas fait dans le détail face à Saive. Les troupes d’Audrey Welter ont pu compter sur le doublé de Sophie Habrant et les réalisations de Charline Biemar et Manon Delalande pour dessiner leur précieux succès 4-0. Les Vertueuses occupent une belle 4eplace aux côtés de Sart. Des Sartoises qui, elles, ont réussi leur déplacement à La Calamine. Victoire 1-2 pour l’équipe coachée par Quentin Slupik. "Le score est logique. La Calamine marque sur penalty et ne s’est pas créé beaucoup d’occasions franches. Notre gardienne Anna Maria Boland signe un bon match" dixit le T1 sartois, heureux d’avoir vu Aude Duyckaerts et Lara Marquette secouer les filets.

Derrière, Bellevaux ne décolle pas et n’a pu éviter le 6-2 à Seraing. De son côté, Elsaute était bye ce week-end.

Clean-sheet pour Clavir (Spa)

En P2B, Xhoffraix jouait deux fois en quatre jours. Jeudi d’abord, à Manhay (succès 4-8) puis dimanche dans le derby contre Bellevaux B. Là aussi, succès des Xhoffurlaines de la capitaine Elena Heinen. Avec ce 6/6 (et leur total de 9 points), les Rouges sont à la hauteur des Fromagères de Herve (9 points en 3 matches également). Ces dernières se sont montrées sans pitié chez les Andrimontoises (1-12), lesquelles continuent leur apprentissage.

Avec un joli 0-3 à Magnée, Spa s’installe dans le milieu de tableau et la gardienne et capitaine Kimberley Clavir peut également savourer sa clean-sheet.

Enfin, malgré une belle prestation et un 4-6 riche en spectacle, le FC Eupen (notamment privé de l’offensive Jessica Loo, indisponible) n’a pas pu freiner la marche en avant de l’autoritaire leader Ellas Herstal, qui réalise un sans-faute en 5 matches joués (15 points). Hjördis Kirschka et Fleur Niessen (un doublé pour chacune) ont inscrit les buts eupenois.