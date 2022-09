Lennart Moser: "Progresser avec lui comme l'a fait Hendrik Van Crombrugge" dixit le gardien d'Eupen

Depuis, le natif de Berlin respire et transmet sa confiance entre les perches. Globalement, les prestations sont plutôt positives. "Chaque match que je joue, c’est du positif. Et puisque ça me rend heureux, je donne tout pour cette équipe où je sens que j’ai le soutien du groupe", confie l’imposant (1,96 m) portier frontalier, qui continue de grandir. Il n’a que 22 ans.

Des choses à apprendre

"J’ai encore beaucoup de choses à améliorer; que ce soit le jeu au pied, le jeu dans le rectangle, les face-à-face. Quand tu es un jeune gardien, tu veux t’améliorer dans tous les secteurs." Et pour y arriver, Lennart peut compter sur un entraîneur des gardiens qui a déjà fait ses preuves: Javier Ruiz Bonilla. "J’ai la chance de pouvoir travailler à un très bon coach spécifique. Je sais aussi ce qu’il a réussi à faire avec Hendrik Van Crombrugge (NDLR: arrivé libre à Eupen, avant de progresser, de signer à Anderlecht et d’intégrer les Diables). J’espère qu’il me fera progresser comme il l’a fait avec Hendrik!", sourit Moser.

Là où le rictus est plus contenu, c’est à l’heure d’évoquer les dernières prestations des siens. Les trois défaites de rang de l’AS Eupen ont de quoi inquiéter. "Samedi à Ostende, on a eu le contrôle du ballon mais c’était plutôt stérile: on n’a pas su se créer d’occasion. On travaille franchement dur à l’entraînement mais on n’arrive pas toujours à matérialiser ce travail sur la pelouse."

Pas peur d’Innocent

Le souci, c’est qu’après avoir perdu 1-0 ou 0-1 contre des formations comme Ostende, Courtrai ou Westerlo, l’Alliance va devoir réagir face à un gros morceau: l’Union Saint-Gilloise. Ce sera dimanche (16h) au Kehrweg. "On vise les points contre tout le monde et on sait que ce championnat est difficile. Au fond, peut-être que nous sommes plus à l’aise contre des équipes du haut de tableau, car on ne doit pas faire le jeu et on peut miser sur les contre-attaques", conclut l’Allemand, pas franchement inquiet d’avoir vu de la concurrence arriver au Kehrweg en fin de mercato. Garissone Innocent, venu du PSG, devra batailler ferme pour faire sa place.

"Je ne sais pas quoi vous répondre par rapport à ça. Tout ce que je peux dire, c’est que je ferai de mon mieux pour garder ma place. Et derrière, c’est le coach qui aura le dernier mot!"