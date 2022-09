William Lennertz (20 ans) a déjà découvert la P1 avec Aubel : "Pas un problème de retrouner en P2"

"J’ai d’abord fait quelques matchs plutôt moyens, puis j’ai retrouvé mon niveau de l’année dernière. C’est, je crois, ce qui m’a permis d’arriver cette fois en P1", analyse William Lennertz. "J’étais content d’être repris et de goûter à mes premières minutes. Cela fait longtemps que je joue au foot: en arriver là est pour moi un premier aboutissement. Je vais continuer à travailler pour prester en P1 le plus souvent possible", poursuit celui qui a commencé à taper dans un ballon dès l’âge de 5 ans, faisant ses classes à La Calamine "jusqu’à 15, 16 ans". Avant, donc, de débarquer sur le site aubelois de Göbbelshof. "Une fois ici, j’y suis allé étape par étape."

Contre Sprimont B, William Lennertz est monté sur un flanc, alors que sa position est dans l’axe du jeu, "en six ou en huit" selon lui. "Mais peu importe la place que le coach me donnera, je serai toujours là pour aider l’équipe", dit-il sagement. "Aujourd’hui (NDLR: lisez dimanche) , avant ma montée, il m’a dit de jouer simple, de faire ce que je sais. J’ai fait du mieux que je pouvais."

Quant à la suite: "Je vais voir comment les choses se passent, sans pression. Si je dois être le plus souvent avec la P2, ce ne sera pas un problème pour moi. Et je donnerai tout ce que j’ai, quoi qu’il arrive."