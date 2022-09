Ainsi, dimanche, les troupes de Michiel Stap n’ont fait qu’une bouchée, en tout cas au niveau du score, de leurs voisins hutois. "C’est une victoire très importante pour nous, pour le prestige aussi, d’autant que nous n’avions plus gagné là-bas depuis au moins vingt ans", souligne le manager de l’équipe, Damien Leruth.

Malgré un but d’Arnaud Maréchal annulé "injustement" aux dires des Verviétois et ajoutant un peu de tension dans le match à 0-0, ce sont tout de même les Vert et Blanc qui ouvrent la marque. Diego Jacques, dans le deuxième quart-temps, montre le chemin à suivre (0-1). Le jeune Max Reul, auteur du 0-2, inscrit aussi le 0-4 et est élu homme du match par ses équipiers. Avec quatre buts de retard, Huy ne baisse toutefois pas les bras et réduit le score (1-4) mais l’espoir est de courte durée, Martin Leruth puis Arnaud Maréchal se chargeant des derniers buts verviétois (1-6). "Au niveau du jeu, c’était moins bon que la semaine passée, mais un derby est toujours compliqué à jouer", argumente Damien Leruth.

«Pas d’euphorie»

Grâce à ce deuxième succès en autant de rencontres, et un average favorable, Verviers se retrouve… en tête de la série à égalité de points avec Tamise et le Lara (Wavre). "Compte tenu des autres résultats, nous sommes en tête. C’est sympa mais ce n’est qu’après deux journées, relativise le manager verviétois. Il n’y a certainement pas d’euphorie, nous avons la tête sur les épaules et nous verrons où nous en serons dans quelques semaines. Il n’y a aucune pression et tout ce qui est pris n’est plus à prendre", ajoute-t-il pour expliquer cet excellent début de saison.

Dimanche prochain (15h), le RHCV reçoit Wolvendael, qui n’a pas encore pris de point.

Les dames aussi en tête

De leur côté, les dames (D3A) l’ont aussi emporté 6-1 ce week-end, contre le Blue Lions. Un deuxième succès qui leur permet de se retrouver également en tête de leur série.

Huy 1 – Verviers 6

Buts: D. Jacques (0-1, 21e) M. Reul (0-2, 29e) L. Langen (0-3, 39e) M. Reul (0-4, 55e) M. Leruth (1-5, 63e) A. Maréchal (1-6, 68e).