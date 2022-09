Battu 1-0 à Ostende samedi, Eupen se doit de réagir… Même si ce sera l’Union Saint-Gilloise qui se déplacera au Kehrweg dimanche. "On a perdu face à des équipes contre lesquelles on devait prendre des points (NDLR: Westerlo, Courtrai, Ostende) et comme on ne l’a pas fait, il faudra réagir… contre l’Union!"

Arrivé gratuitement du KV Malines cet été, Rune a su se montrer patient pour finalement trouver place dans le onze de Storck. Après être passé devant Kral dans la hiérarchie du coach, il forme désormais une jeune charnière défensive avec Boris Lambert. "On fait des efforts. J’essaye de lui parler en français et lui, il me parle en anglais" sourit Rune Paeshuyse, ravi d’avoir rejoint les Pandas où il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024.

«L’expérience de Wasako»

"Je ne regrette absolument pas mon choix. Et je suis reconnaissant de pouvoir jouer." Pourtant, l’équipe risque encore de bouger. Les renforts du PSG et la signature de Wasako (déjà titulaire samedi) pourraient bousculer le onze de l’AS.

"Nous sommes une très jeune équipe. L’arrivée de l’expérimenté Mubarak Wakaso fait du bien: il se bat sur tous les ballons et on le trouve facilement!" ponctue un défenseur à qui il ne manque qu’une victoire pour élargir le sourire. "Tout se passe bien pour moi à Eupen, mais la priorité, ce sont nos résultats. Il ne manque que des victoires à mon bonheur. Mais on a la qualité nécessaire pour y arriver!"