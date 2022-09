"En étant menés 1-0 à la mi-temps, on s’est dit que ça n’allait pas être facile, surtout ici. Il n’y avait pas suffisamment de mouvement chez nous, analysait Quentin Chandelle, le défenseur central sterlain. En deuxième période, on a mis le turbo. Notre but (NDLR: sur lequel il donne l’assist, son premier de la saison, à Thomas Scheffer) nous a donné des ailes. Derrière, on aurait dû en mettre 2 ou 3, mais on n’en met plus. Pourtant on mettait la pression et ils ne savaient plus ressortir." Ster-Francorchamps n’en demeure pas moins invaincu, mais perd un autre brevet. "C’est vrai qu’on encaisse notre premier but, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Et puis on n’en encaisse qu’un, sur phase arrêtée", poursuivait l’ex-joueur de Herve qui en est à sa troisième saison en bordure de circuit.

Une autre mentalité?

On parle beaucoup d’un changement de mentalité à Ster depuis l’entame de la saison. Alors, qu’en pense Quentin?

"Clairement, il y a une différence. On est 20 à chaque entraînement, ce qui apporte de la concurrence. Tout le monde enfile son bleu de travail et respecte les décisions des coaches. Les entraînements sont intensifs, tout le monde tire sur la même corde. J’espère que ça va durer toute la saison pour que l’on puisse aller chercher le Top 5."

Sur ce qu’ils montrent jusqu’ici, les Sterlains prouvent qu’il faudra compter avec eux dans cette lutte pour le tour final. "On va s’entraîner pendant la semaine devant le but pour oublier cette demi-contre-performance", conclut Quentin Chandelle avant d’aborder un autre beau défi: la réception d’Aubel, qui vient enfin de débloquer son compteur avec une première victoire. C’était face à Sprimont B (2-1).