But: J. Dewez (1-0, 50e).

Les Sterlains se sont bien relancés après leur défaite à Malmedy B une semaine plus tôt. Ils ont infligé leur première défaite à Oudler. "On a vu un bon match de niveau d’une P3, analyse le coach local, Maxime Brant. On marque sur une belle phase de jeu et notre victoire est méritée." Le coach visiteur, Manuel Mutsch, reconnaît que "Ster a joué avec du physique et du cœur. On a commencé à jouer notre jeu seulement lors de la dernière demi-heure."

Honsfeld B 4 – Waimes Faymonville 0

Buts: J. Fickers (1-0, 12e), R. Christoph (2-0 et 3-0, 38e et 46e), R. Reiners (4-0, 55e).

Grosse victoire de Honsfeld B, coaché par le T2, Pascal Thelen. "Cette fois, on peut dire qu’on a été plus fort que l’adversaire et le score est logique car on a eu beaucoup plus d’occasions que Waimes." Le coach visiteur, Éric Heuse, reconnaît que "Honsfeld B a été plus volontaire que nous. On a quand même proposé quelque chose au niveau du jeu, mais je suis déçu des joueurs de la P2 qui, mis à part J. Mathar, n’ont pas apporté ce que j’attendais."

Franchimont B 3 – Stavelot B 7

Buts: S. Ziant (0-1, 4e), L. Wydooghe (1-1, 14e), A. Barth (1-2, 23e), H. Vazquez (2-2, 26e), G. Ajman (2-3, 27e), V. Platiaux (2-4, 50e), B. Kivanda (3-4, 55e), R. Wislet (3-5, 80e), G. Ajman (3-6 et 3-7, 82e et 85e).

Le T1 franchimontois, Miguel Ruiz-Marin, regrette "le score trop sévère. On a rivalisé avec eux mais on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions."

Malgré la large victoire des siens, le coach Michaël Ziant n’est pas satisfait. "Au niveau foot, on n’a pas montré grand-chose. Cette jeune et belle équipe de Franchimont B, nous a poussés dans les derniers retranchements."

Lontzen B 0 – Malmundaria B 2

Buts: A. Antonello (0-1 et 0-2, 20e et 30e).

Michaël Aussems a été impressionné par les Malmédiens. "Pour moi, on a déjà le futur champion", n’hésite pas à dire le mentor de Lontzen B. À notre niveau, j’ai rarement vu une équipe aussi forte footballistiquement et physiquement." Servet Sumer appréciera. Le coach des Dragons est content d’avoir évité ce "match-piège. On a marqué rapidement ce qui nous a facilité la tâche. Le seul bémol, c’est qu’on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt. Maintenant, on va avoir trois matches compliqués avec Bellevaux, Oudler et Bullange."

Heusy B 3 – Spa B 2

Buts: L. Van Den Bossche (1-0, 5e), G. Thomas (2-0, 75e), P. Bunga (3-0, 78e), J. Gagban (3-1, 85e), M. Chanson (3-2, 87e).

"On a fait un bon match, se réjouit le T1 de Heusy, Jean-Claude Léonard. On a une ou deux occasions puis, après le 1-0, ils ont manqué un penalty. Ils reviennent en fin de match et je dois bien reconnaître qu’ils méritent mieux." Côté spadois, le joueur-entraîneur, Maxime Chanson, a une nouvelle fois marqué mais cela n’a pas suffi. "On a démarré trop tard, regrette-t-il. Quand on n’arrive pas à concrétiser, c’est difficile de gagner."

Amblève B – Bullange (Mardi, 20h)