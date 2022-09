« Ne plus afficher un visage aussi négatif ! », demande Denoël à Herve-Battice, Pepinster battu aussi

Le début de match était pourtant équilibré entre deux équipes dont les défenses prenaient le pas sur les attaques. La défense hervienne était même intraitable au second quart mais les Jaune et Bleue n’en profitaient pas pour creuser l’écart en ratant beaucoup de paniers faciles ou en péchant par mauvais choix tactiques.

Le momentum était passé, Ottignies augmentait son agressivité défensive dès la reprise et les visiteuses se liquéfiaient sans pouvoir trouver les ressources mentales pour réagir. Ottignies, en pleine confiance, inscrivait 53 points en seconde mi-temps face à un adversaire complètement désuni.

"On a péché par manque de QI basket et de mental lorsque nous étions dans le dur", conclut Alain Denoël. "Pire, à la place de serrer les coudes dans l’adversité, nous nous sommes désunis, donnant une piètre image de notre équipe. Cette seconde mi-temps exécrable nous oblige à une remise en question individuelle et collective afin de ne plus afficher un visage aussi négatif."

Rd Ottignies 70 – Herve-Battice 44

Quart-temps: 13-11, 4-12, 26-10, 27-11.

HERVE-BATTICE: Cosentino 7, Collignon 4, Henrard 13, Borlée 2, Lizin 5, Bonvoisin 6, Poussart 7, Antoine 0

Pepinster battu malgré les 30 points de Bourlioux

Le coach pepin craignait quelque peu le déplacement à Charleroi, ses filles s’en sortent finalement pas trop mal.

"On a même mené au score mais, pour la seconde semaine déjà, on encaisse de trop", constate Jean-Luc Cornia. "On a encore une grosse marge de progression, les filles doivent apprendre à se connaître et je suis persuadé que l’on va monter en puissance avec l’ambiance et le respect qui règnent dans le groupe. Néanmoins, il faut très vite que l’on gagne pour ne pas laisser le doute s’installer. Il y a encore, chez certaines joueuses, des séquelles de la saison dernière."

Autre constat, le gros apport de Bourlioux qui rentre 30 points pour le compte de Pepinster. "Une joueuse intelligente qui, comme prévu, a un gros impact sur le groupe. Mais attention, les autres ne doivent pas s’effacer…"

Lad. Charleroi 84 – RBC Pepinster 76

Quart-temps: 22-15, 21-20, 19-22, 22-19.

RBC PEPINSTER: Colson 4, Van Bladel 0, Vanaubel 2, Milanovic 16, Leemans 8, Bourlioux 30, Scholtis 4, Schoonbroodt 10, Abinet 2.