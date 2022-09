Et si les résultats de Bellevaux ne sont peut-être pas ceux attendus (8 sur 12), le bilan personnel de l’attaquant est plutôt impressionnant. Huit buts en cinq matchs, à ce rythme-là, il pourrait battre tous les records. "J’ai bien commencé, c’est vrai, mais je sais que chaque attaquant à un creux à un moment ou à un autre de la saison. J’espère juste que le mien sera le plus court possible", commente-t-il avec sagesse.

Pour le moment, la régularité est frappante puisque Mathieu a marqué à chacun des cinq matchs disputés dont trois doublés. "Mes buts, c’est un travail d’équipe, dit-il. J’essaye juste de récompenser mes coéquipiers pour leurs efforts durant les matchs."

S’il dit ne pas avoir comme objectif le titre de meilleur buteur, cela doit quand même trotter dans un coin de sa tête. "En tant qu’attaquant, ça fait toujours plaisir de marquer, c’est sûr. Mais ce que j’aimerais, avant tout, c’est d’offrir le titre à Bellevaux. On l’a raté de peu cette saison mais j’espère que cette année sera la bonne."

Mais Mathieu sait que la concurrence sera encore plus forte que la saison dernière. Plusieurs équipes se sont renforcées et semblent capables de se mêler à la lutte pour le sacre final.

"Jusqu’à présent, c’est Stavelot qui m’a le plus impressionné. En ce qui nous concerne, on n’a pas bien commencé la saison car on a déjà brûlé deux jokers, mais j’espère que la victoire obtenue contre Chevron (5-2) va lancer définitivement notre saison." Tout Bellevaux y croit.