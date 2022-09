Vanderstraeten out

Auteur d’un début de saison remarqué avec Battice B, Laurent Vanderstraeten va devoir se faire opérer du genou cette semaine. Celui-ci devra s’absenter des terrains durant six semaines environ.

Arbitrage absent

Il n’y avait (à nouveau) pas d’arbitre présent lors du derby entre Olne B et Soumagne B dimanche dernier. "Sur les cinq premiers matches que nous avons disputés en championnat, quatre se sont déroulés sans arbitre officiel", déplore l’entraîneur olnois Steven Singleton.

Un seul être vous manque…

Touché à l’arcade sourcilière lors de la rencontre face à Soiron, le capitaine du RCS Verviers B Mohamed Muhyadin a dû céder sa place en fin de première période afin d’être recousu. Sans son mentor sur le terrain, l’équipe verviétoise s’est retrouvée démobilisée, selon le T1 Stéphane Krings.

L’Union Limbourg le samedi soir

Toutes les rencontres à domicile de l’Union Limbourg se joueront le samedi à 19h30. Les Dolhaintois espèrent ainsi attirer plus de public au stade Lambert Fourir. Fa. Ro.

Provinciale 4G

Mariage samedi, match dimanche

Le meilleur buteur de la saison dernière, Audric David, s’est marié samedi. "Mais il a tenu à venir au match dimanche", se réjouit le coach de Ster-Francorchamps B, Maxime Brant, qui salue cette mentalité qui a permis à son groupe de battre Oudler.

Un Quick en cas de 12/12

Les Bellevautois de Jonathan Binot ont remporté un match important face à Chevron. Il leur en reste encore trois à gagner pour réaliser un 12/12 synonyme d’une récompense. Le trésorier du club, Thierry Huppers, leur a promis un Quick s’ils arrivent à enchaîner 4 victoires de rang. Voilà Malmundaria B, Franchimont B et Oudler, les trois prochains adversaires, prévenus.

Duel de famille et d’amis

Le match entre Malmundaria B et Bellevaux aura des allures spéciales pour le coach des Dragons, Servet Sumer. "J’ai dépanné le club l’année dernière et le coach Jonathan Binot est mon beau-frère. Ce sera donc un match de famille et de copains." Mais pas de cadeau, Malmundaria tient à garder la tête de la série.