Hommage

Le coach de Warsage, Vivien Forthomme, voulait rendre hommage à son papa décédé en 2019 qui aurait fêté ses 62 ans ce dimanche. "Une victoire pour l’anniversaire de papa", tenait à préciser Vivien Forthomme.

Lennertz (Aubel B) en P1

Le milieu de terrain aubelois William Lennertz était repris en P1 ce dimanche. Il est rentré une dizaine de minutes lors de la rencontre entre Aubel et Sprimont B. Dans l’autre sens, Nicolas Manteca et Guillaume Van Hoof descendaient de P1.

Provinciale 2C

Forfaits de dernières minutes

Il n’y avait que 13 joueurs sur la feuille de match de Stavelot. Malade, Dylan Machu a déclaré forfait à quelques heures du début de la partie. Jean-Philippe Peso, de son côté, a dû déclarer forfait suite à une douleur au mollet.

Arnaud Offerman à l’infirmerie, Arthur Chandelle en sort

Le Heusytois Arnaud Offerman a quitté la pelouse à 15 minutes du terme suite à une blessure aux ischios. On craint une grosse déchirure et une longue indisponibilité. De son côté, Arthur Chandelle devrait être de retour à l’entraînement ce mardi. Pour rappel, il était sur la touche depuis le début de saison pour une blessure musculaire.

Plus sérieux que prévu pour Dohogne

Touché au genou, Jean-Sébastien Dohogne (Sart) pensait être rapidement de retour sur les pelouses. Malheureusement pour lui, sa blessure est un peu plus sérieuse que prévu et de nouveaux examens sont prévus.

De Vuyst dans le but de Weywertz

Matteo Vilz malade et Endy Collienne touché à la hanche, c’est l’entraîneur Benjamin De Vuyst qui a pris place dans le but pour le match à Sart (2-2).

Dehon et Henon in, Hendrick out

Pour le derby contre Waimes Faymonville (0-0), le mentor des Hautes Fagnes Tommy Chiragarhula saluait les retours de Sacha Henon et Arnaud Dehon. Malheureusement, il a perdu Grégory Hendrick, son adjoint, après 55 minutes de jeu suite à une petite blessure aux adducteurs.

Messotten en ambulance

Franchimont va devoir se passer de David Messotten durant de nombreuses semaines. Ce dimanche contre Trois-Ponts (2-0), il s’est sérieusement blessé à la cheville et a rejoint l’hôpital en ambulance.