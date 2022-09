Julien Diefels: «Je n’ai pas voulu laisser tomber le club après ce qu’il a traversé» (+ vidéo)

Au rang des rares "anciens"restés fidèles à leurs couleurs, on compte Julien Diefels. Pur pepin (il n’a jamais connu d’autre club) et club-man comme on n’en fait plus beaucoup de nos jours, ce dernier n’a jamais envisagé de partir. "Je n’ai pas voulu laisser tomber le club après ce qu’il a traversé" explique l’ailier de 26 ans, auteur d’un but aussi joli qu’inutile ce week-end (à revoir ci-dessous), lors de la défaite des siens 6-1 à Andrimont).

"Beaucoup de joueurs étaient là depuis longtemps et ont tourné la page. Pour ma part, je souhaitais aider à reconstruire quelque chose de bien. Le nouveau groupe est beaucoup plus jeune et inexpérimenté qu’avant mais il y a de la qualité. La base est là pour avancer en tout cas." Reste maintenant à former une vraie équipe. Et pour ça, les conditions n’aident pas. "Rien que de ne pas s’entraîner chez soi, c’est bizarre (NDLR: ils s’entraînent à Heusy cette saison). On n’a plus de buvette à nous. Niveau ambiance, on le ressent un peu évidemment. Quant au terrain de Wegnez, on s’y est habitué mais on ne va pas se mentir, ce n’est pas l’idéal. Normalement, les travaux du nouveau site devraient démarrer bientôt. J’espère que ça ira vite car si la situation actuelle persiste sur du long terme, ça va être compliqué. En attendant, on fait le maximum pour garder un esprit pepin malgré tout…"

Faisant visiblement abstraction de ce contexte plus que particulier, les joueurs de l’Entente Pepine réalisent pour l’instant un début de saison abouti. "Et un peu inattendu" avoue Julien Diefels pour conclure. "Les résultats en préparation n’ont pourtant pas été très bons mais c’est vrai qu’on a bien démarré. À nous de confirmer dans les semaines à venir!"

