Gohan Piron (Melen) l’assure: «Il est temps de se réveiller»

Le dernier rempart mélinois admet que son équipe n’y est pas depuis trois matches. "Devant, on n’est pas dangereux et derrière, on offre des cadeaux. Sur le 0-1, l’attaquant fait une course de quarante mètres sans croiser un de nos joueurs. On est absent sur les premiers et deuxièmes ballons."

Tout au long de la rencontre, la tension était palpable. "C’était fort nerveux des deux côtés", nous confirmait notre interlocuteur. "L’arbitre a mis beaucoup de cartes. On sent qu’il y a de la frustration dans notre chef. À force de voir tourner les choses contre nous, certains perdent plus vite leurs nerfs."

Avec David Gonera, Gohan Piron est un des plus anciens à Melen, au sein d’un noyau fortement remanié. "L’intégration des nouveaux se passe bien. En semaine, l’ambiance est bonne. On travaille sérieusement et on sait aussi rigoler. On n’arrive pas encore à reproduire le dimanche ce qu’on met en place la semaine. On s’entraîne sur synthétique où c’est plus facile de jouer que sur un terrain en herbe. Notre meilleur match cette année, c’était sur synthétique à Ougrée. Après, peu importe la surface de jeu, on doit relever la tête et s’arracher beaucoup plus pendant les matches."

Rien n’est encore mal fait pour Melen mais il va falloir se secouer, comme le résumait bien le portier des Mauve et Vert. "On ne doit pas encore s’inquiéter mais il est temps de se réveiller. Il faut prendre des points pour ne pas se retrouver à vivre une saison comme Jehay, qui s’est vite retrouvé largué l’année dernière. On doit accrocher le bon wagon"