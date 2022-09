Si la première mi-temps était correcte et plutôt partagée avec un but de chaque côté, tout basculait peu après la reprise. Un penalty sifflé en faveur de Bellevaux, pour une faute de main involontaire, provoquait la colère du banc chevronnais. Pas tendre avec l’arbitre, il lui reprochait de ne pas avoir sifflé une faute quasi similaire, de l’autre côté, quelques instants plus tôt.

Et lorsque Houssonloge se permettait un "malhonnête"à l’arbitre, juste après avoir encaissé le penalty, ce dernier n’hésitait pas à sortir la rouge. De quoi sortir complètement hors du match les Jaune et Noir. "Je joue au foot depuis mes 16 ans et je ne suis jamais passé devant le CP, pestait le coach de Chevron, Ludovic Lejeune, exclu, lui aussi, à un quart d’heure du terme. Je ne critique jamais les arbitres mais je n’ai jamais vu ça de toute ma carrière. Je suis au point de me demander si je vais continuer à entraîner ou si je vais dire “stop”."

Toute cette tension inutile n’a pas vraiment à son président, Philippe Bodson, qui n’a pas apprécié le comportement des siens tout au long du match. "Ce n’est pas l’image que je veux voir de Chevron."

Côté Bellevautois, le joueur-coach, Jonathan Binot, préférait s’attarder sur ses joueurs. "Je les félicite car ils ont su rester calmes et concentrés durant les nonante minutes. C’est le match référence que j’attendais mais il ne faut pas s’enflammer", concluait celui qui s’est offert un but et une latte en moins de quatre minutes. De quoi avoir le sourire et oublier tout le reste.

Bellevaux 5 – Chevron 2

Arbitre: M. Solheid.

Cartes jaunes: C. Kalonda, P. Hansenne, J. Tombeux, K. Anard, F. Fernandez, J. Lecocq, R. Thunus.

Carte rouge: G. Houssonloge (53e, directe).

Buts: A. Grandjean (1-0, 25e), O. Sternon (1-1, 38e), M. Monville (2-1 sur pen. et 3-1, 53e et 60e), S. Jansen (4-1, 80e), J. Binot (5-1, 90e), J. Marnette sur pen. (5-2, 92e).

BELLEVAUX: O. Lecocq, Roufosse (46e Simon), Foguenne, Namotte, Thunus, Ancard (88e J. Lecocq), El Ouni, A. Grandjean, Dierinck (81e Hurlet), Maiter (88e, Binot), Monville.

CHEVRON: Houssonloge, Hansenne, Marnette, Tombeux, Kalonda (56e Dodet), Giuliana (47e Craninx), Ba, Counasse (78e Colin), Marcos, Sternon (80e Delneuville), Gilles.