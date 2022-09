1. Lenteur "On ne gagnera pas ainsi!", reconnaissait Quentin Desert le coach du BC Verviers (R1). Il invoquait "la lenteur de ses gars" pour expliquer la débâcle défensive lors de ce premier match à domicile. Peut-être un début d’explication aux 33 fautes commises par les locaux avec des sorties pour le compte de trois joueurs (Léonard, Roosen puis Lodomez). Avec un chiffre encore plus éloquent: les 47 lancers francs concédés par les Verviétois à leurs adversaires du Vieux Campinaire! Ceux-ci ont par ailleurs rentré douze tirs à 3 points dont cinq déjà dans le premier acte. L’addition finale étant salée: 102 points encaissés pour le premier match à domicile. Reste à s’interroger sur les raisons de cette "lenteur"locale. Une préparation défaillante chez certains? Un rythme offensif trop élevé imposé en permanence? Des rotations pas suffisantes? Au staff de faire le débriefing et de trouver les solutions!

2. Doublé Déjà deux derbies disputés (Stavelot et Theux) pour Herve-Battice (P2) et autant de succès – malgré une très faible dernière prestation offensive – pour le montant de P3 qui semble avoir pris ses marques dans la division. Et avec un prochain déplacement à Awans (o victoire), les troupes de Michel Derouaux peuvent à présent envisager le triplé! Un premier bilan pour lequel on aurait signé à deux mains. Beau départ aussi de Henri-Chapelle (P1) et Dison-Andrimont (P1) qui – même en ne sortant pas une prestation pleine le week-end dernier – affichent déjà deux victoires au compteur.

3. Réaction Malmenés en déplacement, Ensival (R2) et Aubel (R2) ont eu le bon goût de réagir pour limiter la casse sans pouvoir néanmoins ramener les trois points.