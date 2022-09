À Henri-Chapelle, Fred Perin rêve d’une année sabbatique pour... suivre la F1

Malheureusement, suite à une tendinite, il a dû faire l’impasse sur le premier match de championnat. "Mais mon kiné préféré, et coéquipier, Benja Vieillevoye m’a remis sur pied et tout va bien! Le match de ce week-end était surtout un test qui s’est avéré positif."

La saison est donc bel et bien lancée avec un second succès (déjà) le week-end dernier. "Notre équipe est très complète", jauge Fred Perin. "On a des colosses sous l’anneau et des mecs qui peuvent alterner les postes 1-2-3 au dessus. Tout ça avec beaucoup d’expérience et d’intelligence de jeu. En espérant que Roland Delhaes pourra tout doucement se libérer et venir compléter ce beau groupe."

Sur le plan personnel, il apprécie avoir retrouvé l’élite provinciale. "Je veux me donner à 100% à chaque match pour aller chercher un maximum de victoires. Le retour en P1 est agréable et je compte bien contribuer à la réussite de l’équipe. Collectivement, je pense qu’il y a moyen d’aller chercher le haut de tableau mais il faut rester concentré à chaque match car, à ce niveau, ça peut vite basculer. Montant de P2 et avec un 2/2 pour commencer la saison, nous n’avons aucune pression et allons jouer tous nos matchs comme d’habitude."

Du Gin avec un ami

Jeune propriétaire sur les hauteurs d’Ensival avec sa compagne Laurine, il travaille chez Securex depuis bientôt 4 ans. Et il pimente aussi sa vie au travers de deux hobbies. "Avec mon ami Marvin Lizein, on s’est lancé dans une passion qui devient aussi une belle aventure professionnelle avec la commercialisation de notre Hundred Gin", détaille Fred Perin qui est aussi fan de F1… "Mon rêve serait de prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde en suivant chaque week-end la formule 1", conclut le joueur d’Henri-Chapelle. "Il manque juste un petit détail je dois d’abord gagner à l’euro millions!"