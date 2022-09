L’ancien d’Aubel est un nouveau venu chez les Espagnols, arrivé cet été le long de la Nationale 3. "Je reviens d’une blessure: j’avais une entorse. Je suis nouveau et je dois me plier aux choix du coach", avance l’attaquant ibérique.

Cette réalisation est sa deuxième de la saison, la première avait été davantage décisive pour les hommes de Jean-Marie Raucq. "Je suis monté au jeu face à Hannut et mon but avait rapporté trois points. J’ai marqué aujourd’hui (NDLR: lisez dimanche) , mais cela n’a pas rapporté de points."

Un début de saison dans lequel Cemil essaye de faire son trou au sein de l’attaque de l’UCE, après avoir vécu une saison compliquée à Aubel. "Les choix du coach (NDLR: Tony Niro) ont fait que je n’ai pas beaucoup joué la saison dernière. Ensuite, je me suis blessé et ma saison était finie. Je me suis toujours battu et entraîné comme un fou", ajoute-t-il.

Dans son nouveau matricule, il est chargé (avec l’ancien Verviétois Benoît Dreezen) de remplacer deux monuments de l’équipe ibérique, à savoir les buteurs Gregory Crits et Arnold Ngieme, partis respectivement à Rechain et Sprimont. "Le coach me voulait, et il me le montre. C’est quelque chose d’important pour moi. Je marche, comme la plupart des attaquants, au moral. Je sens vraiment que l’entraîneur est derrière moi. D’ailleurs, il m’a dit ici qu’il avait apprécié ma montée au jeu. Cela fait deux fois que je monte et que je marque. Il m’a dit qu’il fallait que je continue à saisir ma chance comme ça. Je suis venu ici pour faire une belle saison. J’aime l’UCE Liège car outre le coach que je sens derrière moi, les supporters sont aussi toujours derrière nous", conclut-il.